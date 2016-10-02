Глава МЗС Австралії: у справі МН17 потрібен трибунал "в стилі Локербі"

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Неділя, 2 жовтня 2016, 10:23

Міністр закордонних справ Австралії Джулі Бішоп виступає за створення трибуналу "в стилі Локербі" щодо винних в аварії на сході України малайзійського "Боїнга" рейсу MH17.

Про це вона заявила журналістам програми Insiders, що випускається австралійською радіомовною корпорацією ABC. Витяги з інтерв'ю компанія оприлюднила в неділю на своєму сайті, повідомляє "Німецька хвиля".

"Може бути організований судовий процес в стилі Локербі - трибунал, який буде заснований міжнародним співтовариством", - підкреслила Бішоп.

За її словами, сформувати подібний трибунал в Нідерландах, "можливо, буде простіше", однак, необхідно впевнитися, що "він буде наділений всіма необхідними повноваженнями".

Мова, наприклад, йде про екстрадицію, необхідну, щоб "притягнути до відповідальності всіх винних у цьому злочині", підкреслила вона.

За словами Бішоп, подібний трибунал можна створити в обхід Ради Безпеки ООН, де Росія має право вето.

Міністр повідомила, що зустрічалася з представниками інших країн, що беруть участь в розслідуванні трагедії, під час візиту до Нью-Йорка, де у вересні проходила сесія Генеральної асамблеї ООН, і обговорювала з ними подальші кроки по даній справі.

Глава МЗС Австралії також вела переговори з владою Нідерландів, які оцінюють спектр можливостей для покарання осіб, що стоять за даним злочином.

Бішоп в кінці вересня вже говорила, що Австралія, Бельгія, Малайзія, Нідерланди і Україна мають намір створити спеціальний трибунал, який не потребує схвалення Ради Безпеки ООН, для покарання винних у катастрофі малайзійського "Боїнга". Міністр тоді також не виключила повторного внесення до Ради Безпеки ООН проекту резолюції про створення міжнародного трибуналу, після того як буде завершено офіційне розслідування обставин катастрофи.

Як повідомлялося, в Нідерландах 28 вересня були оприлюднені перші результати розслідування загибелі малайзійського "Боїнга" на сході України. Міжнародна слідча комісія прийшла до висновку, що літак був збитий з території, підконтрольної проросійським сепаратистам, ракетою земля-повітря з комплексу ППО "Бук", доставленого на Донбас з Росії.

Трагедія рейсу МН17 на сході України, в результаті якої загинули 298 осіб, порівнянна з так званою "справою Локербі".

В результаті вибуху літака американської компанії Pan American над шотландським містом Локербі в грудні 1988 року загинули 270 осіб, в основному громадяни США. За підсумками розслідування було встановлено, що за теракт відповідальні громадяни Лівії, очолюваної тоді Муамаром Каддафі.

У 1999 році після тривалих переговорів полковник Каддафі погодився видати підозрюваних за умови, що суд відбудеться на нейтральній території. У квітні 1999 року підозрювані були передані шотландській поліції в голландському Утрехті, де на колишній американській військовій базі відбувся суд з дотриманням шотландських законів. У 2001 році суд виніс обвинувальний вирок щодо підсудних.

Теми: катастрофи Австралія
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