Саакашвілі заявив, що має намір повернутися у Грузію - ЗМІ

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Неділя, 2 жовтня 2016, 14:23

Глава Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі підтвердив, що має намір повернутися у Грузію.

Про це, як пише Думская. net з посиланням на телекомпанію "Руставі-2", він заявив у Нью-Йорку під час зустрічі з прихильниками своєї партії "Єдиний національний рух".

"Я дійсно збираюся повернутися у Грузію і захистити інтереси результатів виборів", - зазначив Саакашвілі. 

Окрім того Саакашвілі зазначив, що на посаду голови МВС Грузії бачить нинішню главу Нацполіціі України Хатію Деканоїдзе.

"Це питання не вирішене з членами партії, оскільки партія у кінцевому підсумку сама має усе вирішити, але я, наприклад, привіз би Хатію Деканоїдзе у Грузію і призначив би міністром внутрішніх справ ", -  зазначив він. 

Як відомо, раніше дружина Саакашвілі - Сандра Руловс, яка балотується у мажоритарні депутати - заявила, що вона "представляє свого чоловіка, який обов'язково у найближчі дні повернеться до Грузії".

Парламентські вибори в Грузії відбудуться 8 жовтня.

Теми: Саакашвілі Грузія вибори
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