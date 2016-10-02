Гримчак розповів, що за участь у "коаліції Януковича" пропонували $6 мільйонів

00
0
Неділя, 2 жовтня 2016, 16:20

Екс-нардеп Юрій Гримчак (2007-2012, НУ-НС) розповів, що за участь у "коаліції Януковича" йому пропонували 6 мільйонів доларів. 

Про це він заявив в ефірі телеканалу "112 Україна", коментуючи слова віце-спікера ВР Оксани Сироїд про те, що голоси нардепів у ВР досі "купують" в обмін на "посади, кеш чи стокс" - тобто за гроші чи відсоток від бізнесу. 

"Свого часу мені пропонували вступили у "коаліцію Януковича, і гроші пропонували. Багато, дуже багато. Починалося з 3, закінчувалося  на 6 (мільойнах доларів). Це було після приходу до влади Януковича", - зазначив Гримчак. 

При цьому він додав, що жодного разу "не чув і натяку на те, що зараз таке (підкуп у Верховній Раді) відбувається". 

"Це (повідомлення про підкуп) - не твердження, це припущення... Якщо є заява - вони мають це робити не на ТБ, а у правоохоронців, НАБУ, ГПУ чи СБУ", - додав Гримчак. 

Разом з тим екс-нардеп від "Удару" Єгор Фірсов заявив, що "кнопкодавам" у парламенті за "потрібне" голосування платять від 10 тисяч доларів. 

За його словами,  "депутатам груп "Воля народу" та "Відродження", які контролюються олігархами - Ігорем Коломойським та бізнесменами, які близькі до Дмитра Фірташа - за формування цих груп та вихід з інших фракцій також платять". 

"Фінансово мотивують депутатів і у "Блоці Петра Порошенка", - додав Фірсов. 

Нардеп від БПП Дмитро Карпунцов у свою чергу заявив, що за час перебування у парлменті "не бачив, щоб за голосування хтось комусь доплачував". 

Як відомо, НАБУ отримало документи від МВС з матеріалами щодо "чорної бухгалтерії" Партії регіонів. За останніми даними, у паперах містяться дані про виділення грошей - $1,2 млн - одному з "кураторів" фінансової діяльності ПР Віталію Калюжному на "голосування бюджету" у парламенті. 

Українська правда 

Теми: корупція Верховна Рада
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
По темі
ГПУ дала строк адвокатам "діамантового" Корнійця до жовтня 30 вересня 2016, 18:23
Найєм відкличе свої правки про "членів родини" чиновників у деклараціях 30 вересня 2016, 17:08
У справі "чорної бухгалтерії" готові проекти підозр відомим людям – САП 30 вересня 2016, 16:20
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Британія почне вихід з ЄС до кінця березня 2017 року - Мей
На Луганщині загинув український офіцер
АТО: за добу жоден військовий не постраждав
Українська IT-галузь може вирости до 27 мільярдів гривень до 2020 року
Усі новини
Фото

Конкурс екстремальних фото Illume Sports Photography оголосив переможців

Історія

Месія для України. Великий міт Михайла Грушевського