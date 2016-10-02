Гримчак розповів, що за участь у "коаліції Януковича" пропонували $6 мільйонів

Екс-нардеп Юрій Гримчак (2007-2012, НУ-НС) розповів, що за участь у "коаліції Януковича" йому пропонували 6 мільйонів доларів.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "112 Україна", коментуючи слова віце-спікера ВР Оксани Сироїд про те, що голоси нардепів у ВР досі "купують" в обмін на "посади, кеш чи стокс" - тобто за гроші чи відсоток від бізнесу.

"Свого часу мені пропонували вступили у "коаліцію Януковича, і гроші пропонували. Багато, дуже багато. Починалося з 3, закінчувалося на 6 (мільойнах доларів). Це було після приходу до влади Януковича", - зазначив Гримчак.

При цьому він додав, що жодного разу "не чув і натяку на те, що зараз таке (підкуп у Верховній Раді) відбувається".

"Це (повідомлення про підкуп) - не твердження, це припущення... Якщо є заява - вони мають це робити не на ТБ, а у правоохоронців, НАБУ, ГПУ чи СБУ", - додав Гримчак.

Разом з тим екс-нардеп від "Удару" Єгор Фірсов заявив, що "кнопкодавам" у парламенті за "потрібне" голосування платять від 10 тисяч доларів.

За його словами, "депутатам груп "Воля народу" та "Відродження", які контролюються олігархами - Ігорем Коломойським та бізнесменами, які близькі до Дмитра Фірташа - за формування цих груп та вихід з інших фракцій також платять".

"Фінансово мотивують депутатів і у "Блоці Петра Порошенка", - додав Фірсов.

Нардеп від БПП Дмитро Карпунцов у свою чергу заявив, що за час перебування у парлменті "не бачив, щоб за голосування хтось комусь доплачував".

Як відомо, НАБУ отримало документи від МВС з матеріалами щодо "чорної бухгалтерії" Партії регіонів. За останніми даними, у паперах містяться дані про виділення грошей - $1,2 млн - одному з "кураторів" фінансової діяльності ПР Віталію Калюжному на "голосування бюджету" у парламенті.

Українська правда