В РФ визнали: модель зростання економіки, прив'язана до нафти, себе вичерпала

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Неділя, 2 жовтня 2016, 16:49

Стара модель економічного зростання РФ, прив'язана до цін на нафту, себе вичерпала.

Про це заявила глава Банку Росії Ельвіра Набіулліна, виступаючи на семінарі-нараді "Єдиної Росії", пише ТАСС.

"Стара модель, заснована на не просто високих, а на постійно зростаючих цінах на нафту, і на зростанні споживання, зростанні споживчих кредитів. Нова модель має бути інвестиційною", - зазначила Набіулліна. 

За прогнозом Банку Росії, позитивний квартальний приріст ВВП очікується у другому півріччі 2016 року, але у 2017 році темпи приросту ВВП будуть невисокими - менше 1%.

У ризиковому сценарії ЦБ РФ при закладеній ціні на нафту у 25 доларів за барель ВВП РФ може знизитися на 1-1,5% у наступному році. 

При цьому Набіулліна зазначила, що "катастрофи" у російській економіці у разі низьких цін на нафту не відбудеться.

Як відомо, раніше глава російського уряду Дмитро Медведєв заявив, що негативні тенденції в економіці Росії до кінця року себе вичерпають, а на початку 2017-го буде невелике зростання ВВП.

Теми: Росія економіка нафта
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IP: 212.92.233.---Basta1302.10.2016 17:03
не прошло и 3 года с момента снижения цен. Теперь будут торговать заложниками?
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