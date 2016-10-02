В РФ визнали: модель зростання економіки, прив'язана до нафти, себе вичерпала

Стара модель економічного зростання РФ, прив'язана до цін на нафту, себе вичерпала.

Про це заявила глава Банку Росії Ельвіра Набіулліна, виступаючи на семінарі-нараді "Єдиної Росії", пише ТАСС.

"Стара модель, заснована на не просто високих, а на постійно зростаючих цінах на нафту, і на зростанні споживання, зростанні споживчих кредитів. Нова модель має бути інвестиційною", - зазначила Набіулліна.

За прогнозом Банку Росії, позитивний квартальний приріст ВВП очікується у другому півріччі 2016 року, але у 2017 році темпи приросту ВВП будуть невисокими - менше 1%.

У ризиковому сценарії ЦБ РФ при закладеній ціні на нафту у 25 доларів за барель ВВП РФ може знизитися на 1-1,5% у наступному році.

При цьому Набіулліна зазначила, що "катастрофи" у російській економіці у разі низьких цін на нафту не відбудеться.

Як відомо, раніше глава російського уряду Дмитро Медведєв заявив, що негативні тенденції в економіці Росії до кінця року себе вичерпають, а на початку 2017-го буде невелике зростання ВВП.