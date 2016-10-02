Пам'ятник князю Володимиру в Києві знову розмалювали

00
0
Неділя, 2 жовтня 2016, 17:27

У ніч на неділю вандали знову осквернили пам'ятник Володимиру Великому в парку "Володимирська гірка" в Києві.

Невідомі розмалювали пам'ятник свастикою і написом "ПТН ПНХ", повідомляють "Українські новини".

 
Фото "Українських новин"

На місці події працюють співробітники комунальних служб, а також поліція.

Як повідомлялося, 26 вересня вандали вилили червону фарбу на постамент пам'ятника князю Володимиру.

Пам'ятник Володимиру Великому спорудили у 1853 році, він є найстарішим скульптурним монументом столиці.

Бронзова статуя хрестителя Русі сягає 4,4-метрів заввишки і стоїть на 16-метровому постаменті.

Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Британія почне вихід з ЄС до кінця березня 2017 року - Мей
На Луганщині загинув український офіцер
АТО: за добу жоден військовий не постраждав
Українська IT-галузь може вирости до 27 мільярдів гривень до 2020 року
Усі новини
Фото

Конкурс екстремальних фото Illume Sports Photography оголосив переможців

Історія

Месія для України. Великий міт Михайла Грушевського