Медведєв пояснив проблеми в економіці РФ: не санкції, а деформація системи

Проблеми економічного розвитку РФ пов'язані більшою мірою не із санкціями Заходу проти Росії, а із структурними проблемами, які накопичилися за десятиліття, та з деформацією у самій системі.

Про це Медведєв заявив в інтерв'ю програмі "Воскресный час" на Першому каналі.

Говорячи про санкції щодо РФ з боку ЄС та США, Медведєв заявив: "Скажу прямо: це погано, але не це головне".

"У нашій економіці, як відомо, за десятиліття накопичилися структурні проблеми, тобто деформації у самій економічній системі", - зазначив він. Також глава уряду РФ додав, що в РФ "дуже прагнуть" змінити структуру економіки, "але такі завдання не вирішуються ні за рік, ні за два, ні навіть за десять".

"Вона (економіка) потребує реформування, і на це потрібно чимало часу", - додав Медведєв.

Українська правда