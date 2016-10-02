Екс-міністр оборони Грузії заявив, що по ньому стріляли

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Неділя, 2 жовтня 2016, 19:44

Колишній міністр оборони Грузії Іраклій Окруашвілі заявляє, що в Горі, під час зустрічі з виборцям в т.зв. привокзальному поселенні, по ньому відкрили вогонь.

Як заявляє Окруашвілі, поранено двоє людей, в тому числі член його охорони Коба Кошадзе і один активіст. Обидва перебувають в горійському госпіталі.

"Ми зустрічалися з населенням. Прийшли 2 типи нахабно. Ми дуже культурно [зустріли]. Потім відбулася словесна перепалка, витягнув зброю і вистрілив у напрямку Іраклія, і двоє людей були поранені. Їх стан стабільний, кажуть лікарі", - заявляє представник штабу Окруашвілі.

Інші деталі щодо інциденту поки невідомі.

Грузія online

Теми: Грузія
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