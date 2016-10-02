Порошенко розповів про успішні випробування "Сармату" з протитанковими ракетами

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Неділя, 2 жовтня 2016, 19:54

В Україні відбулися випробування нової системи бойового модуля "Сармат" з протитанковими ракетами. 

Про це повідомив президент Петро Порошенко ввечері 2 жовтня.

"Вітаю КБ "Луч" з успішним випробуванням нової системи дистанційно керованої зброї "Сармат" з протитанковими ракетами", - повідомив глава держави. 

Як відомо, бойовий модуль "Сармат" випускає дистанційно керовані протитанкові ракети, які здатні вразити довготривалі вогневі точки, танки в окопах, завислі вертольоти, надводні об’єкти та живу силу противника.

"Сармат" може використовувати РК-3 з максимальною дальністю 2500 м, або великих RK-2S з максимальною дальністю 5000 м. 

Українська правда 

Теми: Порошенко АТО зброя
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