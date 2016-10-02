Угорський референдум про мігрантів провалився

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Неділя, 2 жовтня 2016, 21:31

Референдум в Угорщині щодо квот ЄС на розподіл мігрантів не відбувся через низьку явку, яка за попередніми даними становить 45%. 

Про це повідомляє DW з посиланням на дані екзит-полів, які  наводить Reuters. 

При цьому, згідно з повідомленням, 95% тих, хто взяв участь  у голосуванні, висловилися проти розподілу біженців всередині ЄС. 

На виборчих дільницях угорці мали відповісти на питання "Чи хочете ви, щоб ЄС мав право зобов’язати Угорщину до обов’язкового розселення негромадян Угорщини навіть без згоди на це угорського парламенту?".

Як відомо, через міграційну кризу країни ЄС у вересні 2015 року домовилися полегшити становище Греції та Італії, на територію яких прибуває основна маса біженців і забрати у них для розселення по інших країнах ЄС 160 тисяч осіб.

План був розрахований на 2 роки, проте з того часу було переселено лише 5651 осіб (4455 - з Греції, 1196 - з Італії). 215 з цих мігрантів прийняла Німеччина, 1 952 - Франція. 

Австрія, Данія, Польща і Угорщина не розмістили у себе в рамках цієї програми жодного біженця.

Теми: ЄС Угорщина міграція референдум
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