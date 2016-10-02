На кордоні з Польщею застрягли поняд 1000 авто

Станом на вечір неділі черги перед пунктами пропуску на кордоні із Польщею зберігаються.

Про це повідомили у Західному управлінні Держприкордонслужби України.

Зокрема, на ПП "Устилуг" зафіксовано 250 авто, на "Ягодин авто" –220, на ПП "Шегині" –150, на пункті пропуску "Рава-Руська" –150, на ПП "Краковець" –150, на ПП "Грушів" – 150, на ПП "Угринів" – 90, на "Смільниці" – 30.

Черг у напрямку Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови не зафіксовано.

Українська правда