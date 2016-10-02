На кордоні з Польщею застрягли поняд 1000 авто

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Неділя, 2 жовтня 2016, 22:20

Станом на вечір неділі черги перед пунктами пропуску на кордоні із Польщею зберігаються.

Про це повідомили у Західному управлінні Держприкордонслужби України. 

Зокрема, на ПП "Устилуг"  зафіксовано 250 авто,  на "Ягодин авто" –220,  на ПП "Шегині" –150, на пункті пропуску "Рава-Руська" –150,  на ПП "Краковець" –150,  на ПП "Грушів" – 150, на ПП "Угринів" – 90, на "Смільниці" – 30.

Черг у напрямку Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови не зафіксовано.

Українська правда 

Теми: кордон Польща
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