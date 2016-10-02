Українців у Туреччині кличуть на матч кваліфікації ЧС-2018, обіцяють пільгові квитки

00
0
Неділя, 2 жовтня 2016, 22:38

Громадян України, які перебувають у Туреччині, закликали відвідати матч кваліфікації чемпіонату світу-2018 проти команди Туреччини, який відбудеться 6 жовтня у м. Конья на стадіоні "Бююкшехір".

Про це йдеться у повідомленні посольства України у Туреччині.

"Ми маємо можливість забезпечити бажаючих відвідати матч пільговими квитками. Для цього необхідно надіслати електронного листа на адресу vkhomenko.ube@gmail.com, зазначивши П.І.Б., номер та серію закордонного паспорту та кількість квитків", - зазначили у посольстві.

Кінцевий термін прийому заявок реєстрації –17:00 4 жовтня. 

Українських фанатів футболу закликали "приходити та приносити українську та футбольну символіку". 

Українська правда 

Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
У Москві в СІЗО тримають українського журналіста: "шиють" шпіонаж
У неділю бойовики порушували "тишу" 22 рази: били з великого калібру
В ОБСЄ пояснили, чому не підтверджують дані про відведення зброї
Британія почне вихід з ЄС до кінця березня 2017 року - Мей
Усі новини
Мрія

Хлопець із ДЦП здійснив свою мрію, вирушивши байком до океану

Історія

Месія для України. Великий міт Михайла Грушевського