Відведення озброєння: На Донеччині обстрілів стало більше

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Четвер, 20 жовтня 2016, 00:41

Спостерігачі СММ ОБСЄ зафіксували 546 вибухів у Донецькій області та 21 вибух - у Луганській області протягом 18 жовтня.

Про це йдеться у звіті місії ОБСЄ, який оприлюднено 19 жовтня. 

"СММ зафіксувала порушення режиму припинення вогню у Донецькій області, у тому числі 546 вибухів", - зазначили спостерігачі.

При цьому близько 190 вибухів були зафіксовані в районі Авдіївки і Ясинуватої, понад 270 вибухів - у районах до північного сходу від Маріуполя.

У Луганській області місія зафіксувала більше порушень режиму припинення вогню, у тому числі 21 вибух порівняно з 8 вибухами станом на 17 жовтня.

"Місія продовжує спостерігати за процесом розмежування в Луганській області поблизу Станиці Луганської, Золотого й Петровського, як це передбачено рамковим рішенням тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі. Доступ місії обмежений у всіх трьох районах розведення сил", - зазначено у звіті. 

Як відомо, раніше у місії ОБСЄ зазначали, що 15-16 жовтня моніторингова місія зафіксувала 435 вибухів в Донецькій області та 172 вибухів – в Луганській області

Українські новини

Теми: Донбас Мінські угоди ОБСЄ
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