Клінтон і Трамп на останніх перед виборами дебатах говоритимуть на 6 тем

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Четвер, 20 жовтня 2016, 03:56

На третіх дебатах кандидати у президенти США Дональд Трамп та Хілларі Клінтон обговорюватимуть шість тем.

Як повідомляє Голос Америки, ведучий каналу Fox News Кріс Уоллес, який буде куратором останньої зустрічі кандидатів перед виборами, має намір поставити Трампу і Клінтон питання щодо  імміграціяї, соціальних пільг, довгострокового боргу, призначення суддів Верховного суду, економіки, зовнішної політики та готовності кожного кандидата до посади президента.

Обидва кандидати отримають по 2 хвилини на відповідь і на коментар відповіді опонента, а Уоллес буде задавати додаткові питання.

Як відомо, раніше обидва політики назвали один одного невідповідними кандидатами на роль президента США.

Напередодні чергової зустрічі вони в черговий раз обмінялися колкостями у "Твіттері".

"Навіть якщо хамство, нетерпимість і жінконенависництво Трампа не говорять про його непридатність на роль президента, то його політичні ідеї точно говорять", - заявила Клінтон.

Трамп написав: "Якщо ми дозволимо брехусі Хілларі отримати уряд, 2017 рік залишиться в історії як рік, коли Америка втратила свою незалежність".

Трамп і Клінтон вже двічі проводили дебати, судячи з даних опитувань, обидва рази перемогла Клінтон.  

Дебати розпочнуться 19 жовтня о 21:00 (4 ранку за київським часом).

Теми: США вибори
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