Бельгія заявила про фабрикацію Росією даних про удар F-16 в Сирії

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П'ятниця, 21 жовтня 2016, 01:51

Докази причетності бельгійських F-16 до авіаудару в Сирії, надані Росією, сфабриковані.

Про це йдеться в заяві міністра оборони Бельгії Стівена Вандепута.

Міноборони Росії передало військовому аташе бельгійського посольства в Москві так звані докази, які повинні були продемонструвати, що F-16 бельгійських ВПС були відповідальні за авіаудар в районі Алеппо, результатом якого стали жертви серед цивільного населення.

Так званими доказами є карти траекторії польотів, які нібито здійснювали бельгійські літаки.

З цієї карти випливає, що ідентифікаційні номери "свій-чужий", приписані російським міноборони, не належать бельгійським ВПС, це означає, що так звані докази є сфабрикованими.

"Цим міністерство оброни Росії саме продемонструвало, що звинувачення щодо Бельгії безпідставні", - підкреслив Вандепут.

Міністр оборони Бельгії наполягає на непричетності країни до авіаудару і очікує офіційного спростування безпідставних звинувачень.

18 жовтня Міноборони Росії заявило про авіаудар по селищу Хассаджек в провінції Алеппо, в результаті якого загинули шість і отримали поранення різного ступеня тяжкості ще чотири людини. Відомство при цьому стверджувало, що під час нальоту в даному районі було зафіксовано два F-16 ВПС Бельгії, а літаків ВКС Росії там не було.

Теми: Бельгія Сирія Росія
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IP: 188.43.30.---Алексей Яя21.10.2016 03:21
Амеровским шавкам хоть ссы в глаза
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