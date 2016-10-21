У Москві глушать супутниковий сигнал GPS в районі Кремля

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П'ятниця, 21 жовтня 2016, 08:00

В Москві поблизу Кремля виникають збої в роботі GPS-навігаторів.

Про це пише BBC.

На проблеми з GPS-сигналом в центрі Москви звернув увагу співробітник інтернет-компанії "Яндекс" Григорій Бакунов.

Він розповів, що з червня в районі Кремля пристрої з GPS часто втрачають зв'язок із супутником і показують, що їх власники знаходяться у Внуково.

За словами Бакунова, "пляма зашумлення" розтягується і покриває територію від солянки до храму Христа Спасителя і від Охотного ряду до Овчінніковської набережної.

Програміст припустив, що за кремлівськими стінами знаходиться потужний стаціонарний або пересувний передавач.

В "Яндексі" підтвердили проблему з геолокацією, підкресливши, що вона з'являється "взагалі у всіх сервісах, де є геолокація і карта".

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков розповів, що стикався зі збоями в роботі навігатора, коли проїжджав біля Кремля, але не знає про їх причини.

"Я теж недавно, на вихідних, їхав сам за кермом, і у мене в телефоні "Яндекс" дійсно перекинувся кудись зовсім в інший район. Я не звернув уваги, просто здивувався", - додав він.

Пєсков заявив, що йому невідомо про існування пристроїв, що заглушають GPS-сигнал поблизу Кремля, і запропонував журналістам звертатися у Федеральну службу охорони.

Теми: Росія Путін
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