Епіцентр агресії РФ змістився на маріупольський напрямок – РНБО

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П'ятниця, 21 жовтня 2016, 11:19

За останні два тижні епіцентр російської агресії змістився до маріупольського напрямку.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов, інформує в п'ятницю прес-центр РНБО.

Зазначається, що внаслідок значного збільшення кількості обстрілів за останні два тижні, насамперед на маріупольському напрямку, секретар РНБО вирушив до цього сектору зони проведення антитерористичної операції, де провів нараду з військовим керівництвом АТО.

За словами Турчинова, тільки за останній тиждень по українських позиціях в маріупольському секторі було випущено понад 3000 снарядів та мін.

"Найбільша кількість провокацій та інтенсивність обстрілів здійснюється в районі Мар’їнки, Красногорівки, Водяного та Широкиного. Навіть під час проведення переговорів у нормандському форматі обстріли українських позицій з боку російського агресора не припинялись", – сказав секретар РНБО.

"Такі дії російсько-терористичних угруповань доводять ницість та блюзнірство заяв Путіна на міжнародних переговорах щодо припинення вогню, та чітко окреслюють межі його "щирого бажання врегулювати конфлікт", – сказав Турчинов.

Секретар РНБО наголосив також, що не можна виключати, що мирні ініціативи російської сторони "є тільки прикриттям для посилення військового протистояння".

"Українські військові готові до будь-якого розвитку подій. Позиції на лінії зіткнення укріплені та утеплені. Всі спроби прорвати нашу лінію оборони російсько-терористичними угрупованнями – приречені", - наголосив він.

Українська правда

Теми: АТО РНБО Росія
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