На окуповану Донеччину везли одяг і парфуми на 2 млн – СБУ

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П'ятниця, 21 жовтня 2016, 13:40

Поблизу Семигір'я Бахмутського району Донеччини затримали колону із трьох автомобілів, водії яких намагалися переправити на непідконтрольну Києву територію незаконний вантаж.

Як повідомляє Служба безпеки України, у валізах були одяг, взуття, парфумерія та інше загальною вартістю понад 2 мільйони гривень.

 

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 332-1 (порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї) Кримінального кодексу України.

У районі АТО Служба безпеки затримала незаконний вантаж вартістю два мільйони гривень_01

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

Теми: Донбас АТО торгівля СБУ
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IP: 194.44.160.---Семенен21.10.2016 15:17
Задовбали вже! "В цій країні", "непідконтрольні Кмєву" території... ОКУПОВАНА ЧАСТИНА УКРАЇНИ !!! АРК і ДОНЕЦЬКА, ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТІ УКРАЇНИ !!! ті, що таке пишуть, а може свідомо поширюють, ведуть інформаційну частину гібридної війни! І мають за то відповідати. Як і ЗМІ, які цю частину ретранслюють.
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