Субсидії отримали вже 6 млн сімей, очікується ще 2,5 млн

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П'ятниця, 21 жовтня 2016, 14:18

Понад 6 мільйонів домогосподарств оформили субсидії на житлово-комунальні послуги, очікується оформлення ще 2,5 мільйона.

Про це сказав віце-прем'єр Павло Розенко на селекторній нараді з регіонами щодо стану проходження опалювального сезону, повідомляє "Укрінформ".

"Минулого тижня до нас звернулося понад 90 тисяч українських родин. Ця цифра наростає. Минулого року були тижні, коли зверталися 140-150 тисяч сімей. Ми маємо бути до цього готові. Ввечері ми вийдемо на те, що понад 6 млн українських сімей вже будуть отримувати субсидії. Це новопризначені або перепризначені субсидії", – сказав Розенко.

Він також попросив учасників наради посилити інформування людей з цього приводу.

"Прошу до 30 числа, щоб усі області затвердили регіональні цілі по залученню українських сімей до системи субсидій. Для тих людей, хто отримав субсидії, з 1 листопада мають прийти платіжки з урахуванням субсидій", – заявив Розенко.

Українська правда

Теми: субсидії Розенко
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