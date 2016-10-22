У Міноборони показали "Пелікан" для захисту повітряного простору України

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Субота, 22 жовтня 2016, 15:27

Українські військові випробували новітню розробку українського оборонпрому РЛС 79К6 "Пелікан", яка після навчань заступить на бойове чергування із захисту повітряного простору над півднем України.

Про це повідомили в Мінобоони України.

Рухома трьохкоординатна радіолокаційна станція кругового огляду з фазованою антенною решіткою була застосована під час навчань "Рубіж-2016". 

"Для виконання завдань за призначенням батальйон вперше застосував щойно отриману з завода-виробника новітню розробку вітчизняного оборонпрому — рухому трьохкоординатну радіолокаційну станцію кругового огляду с фазованою антенною решіткою 79К6 "Пелікан".  Вітчизняну техніку тестували в умовах максимальних навантажень", - зазначили у Міноборони.

 
 
фото прес-служби міноборони україни

Українська правда 

Теми: Міноборони зброя
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