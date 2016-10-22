У Міноборони показали "Пелікан" для захисту повітряного простору України

Українські військові випробували новітню розробку українського оборонпрому РЛС 79К6 "Пелікан", яка після навчань заступить на бойове чергування із захисту повітряного простору над півднем України.

Про це повідомили в Мінобоони України.

Рухома трьохкоординатна радіолокаційна станція кругового огляду з фазованою антенною решіткою була застосована під час навчань "Рубіж-2016".

"Для виконання завдань за призначенням батальйон вперше застосував щойно отриману з завода-виробника новітню розробку вітчизняного оборонпрому — рухому трьохкоординатну радіолокаційну станцію кругового огляду с фазованою антенною решіткою 79К6 "Пелікан". Вітчизняну техніку тестували в умовах максимальних навантажень", - зазначили у Міноборони.

фото прес-служби міноборони україни

Українська правда