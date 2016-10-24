Рятувальники радять не ходити під деревами й білбордами у понеділок

312 переглядів
0
Понеділок, 24 жовтня 2016, 09:39

Вдень 24 жовтня у північній половині України, східних областях та Криму місцями пориви вітру 15-20 м/с, у Приазов'ї подекуди й 25-28 м/с.

Таке попередження оприлюднив Український гідрометцентр.

Тому Державна служба з надзвичайних ситуацій закликає громадян дотримуватися елементарних правил безпеки, особливо під час перебування на вулиці.

"Намагайтеся не ходити попід розлогими деревами, а також тримайтеся подалі від рекламних щитів та ліній електропередач, адже пориви вітру можуть спричинити їх пошкодження", – радить ДСНС.

Прогноз погоди на 24 жовтня
Прогноз погоди на 24 жовтня

"Просимо Вас відповідально ставитись до власного життя та життя своїх рідних і в разі небезпеки телефонувати до Служби порятунку "101", – додають рятувальники.

Теми: погода
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
На вихідні синоптики обіцяють потепління 19 жовтня 2016, 10:04
Насалик каже, що у Міненерго готові "до найнижчих температур" 16 жовтня 2016, 21:26
Синоптики обіцяють суху погоду, вночі - "мінус" 16 жовтня 2016, 15:43
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
У РФ затримали підозрюваного у вбивстві інкасаторів "ПриватБанку" в Чернігові
Клінтон встановила рекордний відрив від Трампа - опитування
Порошенко: Альтернативи Мінську – військове вирішення і відкритий наступ на РФ
Порошенко: Європа схвалить безвіз до 24 листопада
Усі новини
спорт

Як любитель буде представляти країну на Чемпіонаті світу

Інше місто

Де їсти, пити і розважатися в Стокгольмі