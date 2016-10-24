Рятувальники радять не ходити під деревами й білбордами у понеділок

Вдень 24 жовтня у північній половині України, східних областях та Криму місцями пориви вітру 15-20 м/с, у Приазов'ї подекуди й 25-28 м/с.

Таке попередження оприлюднив Український гідрометцентр.

Тому Державна служба з надзвичайних ситуацій закликає громадян дотримуватися елементарних правил безпеки, особливо під час перебування на вулиці.

"Намагайтеся не ходити попід розлогими деревами, а також тримайтеся подалі від рекламних щитів та ліній електропередач, адже пориви вітру можуть спричинити їх пошкодження", – радить ДСНС.

Прогноз погоди на 24 жовтня

"Просимо Вас відповідально ставитись до власного життя та життя своїх рідних і в разі небезпеки телефонувати до Служби порятунку "101", – додають рятувальники.