Горбатюка відсторонили від розслідування "Великої справи" Януковича

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Понеділок, 24 жовтня 2016, 15:09

Розслідуванням "Великої кримінальної справи" екс-президента Віктора Януковича та його оточення буде займатися новостворене "Управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями".

Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

До складу управління увійшло 63 співробітники.

Відомство нагадує, що ця справа складається із багатьох епізодів, зокрема – узурпація влади, розвал економіки, послаблення обороноздатності країни та інформаційної безпеки, заволодіння державним майном – резиденцією "Межигір’я", тощо.

Сергій Горбатюк, який досі вів цю справу, згідно з повідомленням, "і надалі залишається керівником Департаменту спеціальних розслідувань, до складу якого входять 56 співробітників. За цим Департаментом залишається розслідування та передача до суду справ по Майдану".

За даними УП, рішення було прийняте в понеділок.

Як відомо, раніше генпрокурор Юрій Луценко оголосив Горбатюку догану. Згідно з наказом, текст якого має Українська правда, це сталося 4 жовтня.

З наказу випливає, що причиною догани стали претензії до розслідування злочинів, скоєних під час Майдану. Зокрема, там зазначається, що з 18 "жодного обвинувального акту у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені колишніми високопосадовцями, до суду не направлено".

У документі зазначається, що Горбатюк проігнорував вимоги керівництва ГПУ щодо активізації та забезпечення ефективності слідства (якого саме – не вказуємо на прохання обох сторін – УП), необхідних заходів, передбачених кримінальним процесуальним законодавством, щодо покращення стану організації досудового розслідування та процесуального керівництва з дотриманням розумних строків не вжив.

У наказі сказано, що допити не проводилися, обшуки та тимчасові доступи до речей та документів не ініціювалися та не здійснювалися, питання про притягнення до кримінальної відповідальності винних у вчиненні злочинів осіб не вирішувалося.

Крім того, Луценко зазначає, що Горбатюк не ініціював посилення групи прокурорів у справі про умисні вбивства та замах на вбивства 77 громадян під час масових акцій протесту в Києві, перевищення влади колишніми високопосадовцями, незаконного перешкоджання проведенню зборів та мітингів на Майдані.

Також у наказі Луценко зазначається, що "попри те, що процесуальний керівник у провадженні обґрунтовано указував на можливість ініціювання питання про отримання дозволу на досудове розслідування стосовно шести підозрюваних у вчиненні цього злочину, начальник Департаменту Горбатюк складання слідчими та погодження прокурором клопотання до суду заборонив".

У свою чергу Горбатюк оскаржив догану.

Він також заявив у коментарі "Громадському", що "руйнуються всі напрацювання, це є кроком до знищення результатів роботи і непритягнення винних до відповідальності".

"Конфлікт існує виключно в моєму небажанні виконувати незаконні вказівки. Саме по собі притягнення до відповідальності, на мою думку, явно незаконне, безпідставне і необґрунтоване. Причому навіть наказ про притягнення до дисциплінарної відповідальності містить завідомо неправдиві обставини, які в нього вкладені", – сказав він.

Горбатюк також розказав, що він зробив спробу оскаржити в Луценка цю догану, яку була винесена на початку жовтня.

"Однак жодної реакції не відбулося. І тому, я так розумію, це вже спільна позиція – безпідставно притягти мене до відповідальності, щоб мати перший крок для наступного звільнення", – додав прокурор.

Олег Шанковський, УП

Теми: Янукович Генпрокуратура
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