Балога запевняє, що не збував донецьку контрабанду в Європу

00
0
Понеділок, 24 жовтня 2016, 15:36

Позафракційний нардеп Верховної Ради Віктор Балога назвав "фейковою" інформацію, вміщену у статті "Нової газети" про контрабанду на Донбасі.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Побачив своє прізвище у фейковому "розслідуванні" на російських сайтах, написані російськими журналістами, які раніше "випадково" зливали позиції ЗСУ на Донбасі", - написав він.

За його словами "чітко простежується спроба переконати суспільство, що війна іде не за незалежність, а за чиїсь приватні інтереси".

"По-друге – на лице спроби змішати всіх, хто не займає проросійську позицію (в тому числі і мене), з одіозними персонажами з Донбасу", - написав він.

Як відомо, у статті вказується, що Балога разом із нардепом Михайлом Ланьом забезпечували переправу цигарок і алкоголю з Донбасу в Угорщину.    

Українська правда

Теми: Балога Донбас ЗМІ
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Клан Балог прожив рік на зарплату - декларації 11 квітня 2016, 17:52
Москаль жартома "дебалогізував" Закарпаття 1 квітня 2016, 17:08
Син Балоги виграв вибори мера Мукачевого 29 жовтня 2015, 11:21
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Горбатюка відсторонили від розслідування "Великої справи" Януковича
Помер Богдан Гаврилишин
Російська газета написала про масштабні контрабандні потоки в ОРДЛО
За добу в зоні АТО поранення отримали 7 бійців – штаб
Усі новини
Онлайн-безпека

Amnesty International назвала найбільш захищені месенджери

Інше місто

Де їсти, пити і розважатися в Стокгольмі