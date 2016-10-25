Помічник польського депутата вивозив бурштин і цигарки з України

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Вівторок, 25 жовтня 2016, 09:56

Помічник депутата Сейму Польщі намагався потайки вивезти з України 2430 пачок сигарет і 11,8 кг необробленого бурштину.

Як повідомляє Державна прикордонна служба України, це виявили прикордонники й працівники митниці при огляді у пункті пропуску "Краківець" 24 жовтня.

"Пізно ввечері на виїзд з України прибув автомобіль "Крайслер" польської реєстрації. Водій, громадянин Польщі 1995 року народження, заявив, що є помічником депутата сейму Польщі, та попросив про першочерговий проїзд, оскільки слідує зі службовою метою та поспішає у важливих державних справах. Поляк навіть надав правоохоронцям лист-прохання особисто від депутата", – йдеться у повідомленні.

 

"Однак усі ці документи не збили з пантелику прикордонників і вони направили автомобіль на спільний з працівниками митниці поглиблений огляд. У результаті додаткової перевірки у порожнинах під заднім сидінням та у багажному відділенні оглядова група виявила 2430 пачок сигарет з українськими акцизними марками та 11,8 кг необробленого бурштину", – інформує прикордонна служба. 

 

Автомобіль та товар, який він перевозив, вилучено.

 

Тривають слідчі дії.

Теми: контрабанда бурштин кордон Польща
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IP: 213.227.246.---Basta1325.10.2016 10:11
депутатам на крайслерах не стоит доверять, даже если они поляки.
Настоящие слуги народа, на официальную зарплату могут себе только велосипед позволить.
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