Для боротьби з корупцією в оборонному секторі створено комітет

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Вівторок, 25 жовтня 2016, 11:10

Міжнародні експерти, громадські діячі та журналісти створили комітет для боротьби з корупцією в оборонному секторі.

Про це йдеться у повідомленні новоствореного Незалежного Антикорупційного комітету з питань оборони.

Завдання комітету - аналіз і оцінка зусиль по боротьбі з корупцією в оборонному секторі, розробка рекомендацій, звітування перед українською владою і громадськістю, сприяння прозорості та зміцненню структури підзвітності.

Крім того завданням комітету є розробка стратегії оборонного комплексу на 2017-2018р.р.

Пізніше цього року громадяни і військовослужбовці матимуть змогу анонімно повідомляти до Комітету про корупцію.

Ідея створення спеціалізованого органу з моніторингу базується на вивченні попередніх зусиль в Афганістані, Гватемалі і Палестині. Члени комітету були обрані спільною колегією із представників  TI України і програми TI щодо оборони і безпеки після публічного заклику до номінацій на початку цього року.

Комітет складається з шести осіб. Співголовами є колишній уповноважений представник з питань боротьби із корупцією у Словенії Драго Кос і голова Правління Centre UA Олег Рибачук.

До комітету також входить генерал-лейтенант британської армії Тімоті Еванс, який раніше командував Об’єднаним корпусом швидкого реагування НАТО.

Також до комітету увійшов Джеймс Вассерстром, який раніше був головою наглядової ради комунальних підприємств Місії ООН у Косово, старшим радником з питань боротьби із корупцією при Посольстві США у Кабулі, стратегічний радник та керівник напрямку боротьби із корупцією, спеціальним генеральним інспектором США з реконструкції Афганістану.

Крім того, до комітету входить екс-міністр закордонних справ Володимир Огризко.

Також до складу комітету входить головний редактор "Української правди" Севгіль Мусаєва.

Як розповіла Мусаєва, згідно із міжнародною практикою, після створення комітету було направлено відповідний лист до Міноборони з пропозицією про співробітництво.

НАКО є спільним проектом програми Програми протидії корупції у сфері безпеки і оборони Тrаnsраrеnсу Іntеrnаtiоnаl (TI-DSP), яка базується в Лондоні, і TI України, а також за підтримки Міністерства закордонних справ Нідерландів.

В якості першого кроку НАКО підготує звіт про уроки, вивчені в інших груп моніторингу, в тому числі Комітету по моніторингу та оцінці в Афганістані.

"В Афганістані та Іраку я бачив, як корупція впливає на хід військових операцій. Без доброчесності армія не може функціонувати ефективно. І тому нашою метою на довготривалий час є надання допомоги українським оборонним силам для захисту українського населення і самої країни", - зазначив Еванс.

Українська правда

Теми: армія
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