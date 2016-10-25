Сайт НАЗК не витримує навантажень і періодично падає

00
0
Вівторок, 25 жовтня 2016, 17:58

Офіційний сайт Національного агентства з питань запобігання корупції працює нестабільно через велику кількість запитів.

Про це йдеться в повідомленні НАЗК на сторінці відомства у Facebook.

Лише протягом останньої доби системою було зафіксовано 3,8 млн запитів. На сьогодні кількість запитів на годину складає понад 200 тисяч, вказано в повідомленні.

На даний момент проводяться роботи з розширенню пропускної здатності фізичних каналів зв’язку та збільшення обчислювальної потужності серверного обладнання (віртуальної інфраструктури) офіційного сайту nazk.gov.ua, запевняють у НАЗК.

Суб’єктів декларування для доступу до системи "Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" просять використовувати пряме посилання на портал за адресою: portal.nazk.gov.ua.

Українська правда

Теми: НАЗК декларація
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Тимчук заявляє, що його e-декларація не відправляється в систему 21 жовтня 2016, 09:23
НАЗК відмовилося від внесення змін до форми електронного декларування 20 жовтня 2016, 16:27
Член НАЗК заявив про загрозу зриву кампанії е-декларування 20 жовтня 2016, 15:14
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Суд відсторонив Федорука від посади мера Бучі
Парубій: зарплати депутатів не зростуть
Посол США при НАТО: спочатку безпека на Донбасі, тоді - політкроки
Онищенко про гроші на сепаратизм: "два роки фінансував тільки Порошенка"
Усі новини
Історії про бізнес

Чоловіча білизна Regata Club

Made in Ukraine

Теплые вещи от украинских производителей