У районі АТО бойовики у вівторок відкривали вогонь 12 разів

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Вівторок, 25 жовтня 2016, 18:41

У районі проведення антитерористичної операції бойовики 12 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних Сил України.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

Згідно з інформацією, на Маріупольському напрямку відбулось 8 обстрілів.

"Поблизу Старогнатівки та Мар’їнки бойовики використовували проти українських захисників стрілецьку зброю, кулемети, гранатомети, вогонь снайперів, а в Красногорівці і Водяному - міномети калібру 82-мм", - сказано у повідомленні.

Водночас на Донецькому напрямку бойовики 4 рази порушували режим тиші в районі Авдіївки.

"В бік підрозділів сил АТО противник використав одночасно кулемети великого калібру, гранатомети різних систем, міномети калібру 120-мм", - зазначили у прес-центрі.

Українська правда

Теми: АТО
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