Резиденцію посла США в Москві закидали фаєрами

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Вівторок, 25 жовтня 2016, 22:57

Поліцейські в Москві затримали трьох молодиків, які закидали резиденцію посла США фаєрами і розкидали листівки з вимогою виведення американських баз з території Європи.

Про це ТАСС повідомило джерело в правоохоронних органах.

"За несанкціоновану акцію в центрі Москви співробітниками поліції затримані троє молодих людей", - сказав співрозмовник агентства.

Він зазначив, що біля резиденції посла США в Спасо-Хаусі вони провели несанкціоновану акцію, розкидали листівки і закидали резиденцію запаленими фаєрами.

Один з учасників акції пристібнувся наручниками до огорожі. 

Теми: США Росія акції
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