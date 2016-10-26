На Дніпропетровщині жінки намагалися вивезти гранати із зони АТО

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Середа, 26 жовтня 2016, 06:08

У Дніпропетровській області 24 жовтня на блокпосту на автодорозі "Знам'янка-Луганськ-Ізварине" поліцейські затримали двох дівчат, які намагалися вивезти гранати із зони АТО.

Про це повідомила прес-служба поліції Дніпропетровської області.

"Під час огляду 18- та 22-річних пасажирок автомобіля "Фіат", мешканок Львова та Львівської області, поліцейські Павлоградського взводу батальйону дорожньо-патрульної служби виявили 10 гранат – Ф-1, РГД-5, 8 гранат РГН і 10 запалів до них, а також 4 патрони", - йдеться в повідомленні.

За словами водія, вона підібрала дівчат в Донецькій області і везла до Львова.

Самі порушниці відмовилися коментувати дану ситуацію.

Вилучені боєприпаси направлені в Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр на дослідження.

Теми: АТО Дніпропетровська область
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