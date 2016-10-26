В Україні відновлять програму інформування населення про НАТО

Український уряд планує з 2017 року відновити програму інформування суспільства про НАТО.

Про це під час зустрічі з представниками української громади у Варшаві заявила у вівторок віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе, передає "Укрінформ".

"Ми хочемо з 2017 року відновити програму інформування суспільства в Україні про те, що таке НАТО", - зазначила вона.

Климпуш-Цинцадзе нагадала, що раніше подібна програма в Україні вже була, але вона "цілком свідомо робилася для галочки". Як приклад віце-прем'єр назвала показ на телеканалах інформаційних фільмів про НАТО пізно вночі, коли їх ніхто вже не дивився.

Чиновник додала, що для реалізації цієї програми будуть залучатися донорські кошти.

Вона також зазначила, що на сьогодні більше половини українського суспільства підтримує членство країни в НАТО і це набагато більше, ніж кілька років тому.

Втім, за її словами, це скоріше емоційна підтримка в світі захисту від російської агресії, ніж свідомий вибір.

"А потрібно переконувати, що Альянс - це набагато ширше, ніж військово-політичний блок, це величезний науковий, ціннісний, виробничий компонент", - підкреслила Климпуш-Цинцадзе.

Віце-прем'єр зазначила, що українці перестали "опускати очі", коли мова йде про членство країни в НАТО.

"Той рівень співпраці, який у нас зараз є з союзниками і Альянсом безпосередньо не менший ніж той, що передбачає ПДЧ (План дій щодо членства в НАТО)", - зазначила чиновник.

Вона додала, що хоча це і не ПДЧ, але фактично здійснюється надзвичайно серйозна реформа Збройних сил, сектора безпеки і оборони України для того, щоб бути взаємосумісними з силами НАТО не тільки за стандартами, а й за мисленням.