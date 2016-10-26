У цьому році в Середземному морі потонули майже 4 тис біженців

Цього року біля берегів Середземного моря потонули 3740 мігрантів і біженців, які намагалися дістатися до берегів Європи.

Про це на брифінгу в Женеві розповів прес-секретар Управління Верховного комісара ООН у справах біженців Вільям Спіндлер, передає Центр новин ООН.

Він повідомив, що в 2016 році по Середземному морю до європейських берегів припливли приблизно 328 тисяч мігрантів. 3 740 осіб з них в ході небезпечної подорожі потонули.

"В минулому році - одна загибель на кожні 269 прибуттів, а 2016 році - одна загибель на кожні 88 прибуттів. На середземноморському маршруті між Лівією й Італією ймовірність загибелі ще вище - одна смерть на кожні 47 прибуттів", - сказав Спіндлер.

За його словами, майже половина жертв, які потонули в Середземному морі в цьому році, вирушили в від берегів Північної Африки, намагаючись дістатися Італії. Велика частина трагічних інцидентів пов'язана з тим, що контрабандисти використовують старі і непристосовані для такої подорожі суда. Деякі нещасні випадки сталися через погодні умови.