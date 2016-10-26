Одразу кілька міністрів не можуть подати e-декларації

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Середа, 26 жовтня 2016, 13:52

Члени уряду планували подати свої електронні декларації одночасно, але не можуть це зробити через збої в системі.

Про це в коментарі УП повідомили члени уряду.

"Це анекдот. Я два дні не можу подати свою декларацію, сайт НАЗК висить. Я її давно написав, у мене все готово. Ми домовилися, що подамо декларації всі разом, весь уряд, щоб люди відразу всіх дивилися. Вчора прем'єр до пів на 3 намагався і я до ранку, сьогодні це все буде продовжуватися, то якщо не подаси два роки можна отримати", - сказав міністр соцполітики Андрій Рева.

У свою чергу віце-прем'єр-міністр Павло Розенко сказав, що повністю заповнив свою декларацію і зберіг її в чернетках.

"Але доступу до моєї чернетки немає кілька днів. У мене немає там нічого нового в декларації, там проблем не було. А от технічні проблеми постійно", - сказав він.

Так само вночі не зміг внести свою декларацію міністр культури Євгеній Нищук.

"Я все заповнив, але вночі не могли скинути. Заповнювалося не дуже легко, я просто не люблю ритися в документах, не люблю ці паперові моменти, але особливих складностей не було", - зауважив Нищук.

Між тим міністр екології Остап Семерак зазначив, що при заповненні декларації у нього постійно відбуваються збої на сайті.

Як відомо, про проблеми із подачею електронної декларації також заявив міністр юстиці Павло Петренко.

Роман Кравець, УП

Теми: міністр декларація
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