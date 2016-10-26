Пєсков каже, що Савченко приїхала на суд Клиха і Карпюка не для обміну

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Середа, 26 жовтня 2016, 15:01
24smi.org

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков повідомив, що приїзд в Москву депутата Верховної Ради Надії Савченко на процес у справі Миколи Карпюка та Станіслава Клиха не можна розглядати в контексті їх можливого обміну на росіян, засуджених в Україні.

Про це він сказав у середу, передає "Інтерфакс-Україна".

На питання, чи розглядалася тема обміну на переговорах, зокрема, на останньому саміті в "нормандському форматі" в Берліні, Пєсков сказав: "Ні".

"Я, чесно кажучи, навіть не в курсі, що ведеться якась розмова про обмін або ще якась", - сказав Пєсков.

Він зазначив, що "це виняткового компетенція внутрішньоросійського правосуддя".

Водночас, як повідомив адвокат Ілля Новіков у залі суда знаходяться не менше 10 представників зарубіжних консульств і посольств.

Раніше Савченко заявила, що їде в Москву підтримати українців Миколу Карпюка та Станіслава Клиха, усвідомлюючи, що може не повернутися з Росії живою.

Як відомо 26 жовтня у Верховному суді Росії слухають апеляцію на вирок засудженим українцям Станіславу Клиху та Миколі Карпюку

Адвокати бранців заявили, що на справедливе правосуддя не розраховують, а одразу після рішення Верховного Суду перейдуть до безпосереднього лобіювання звільнення українців.

Верховний суд Чечні 26 травня засудив Карпюка і Клиха до 22,5 і 20 років ув'язнення відповідно.

За версією російського слідства, Клих і Карпюк були членами організації УНА-УНСО і наприкінці 1994 - початку 1995 року воювали проти російських федеральних сил у складі озброєних формувань самопроголошеної республіки Ічкерія.

Обидва заперечують всі обвинувачення, Клих заявляє, що взагалі ніколи не був в Чечні.

Правозахисний центр "Меморіал", який проаналізував матеріали справи Клиха і Карпюка, дійшов висновку, що звинувачення проти них сфальсифіковані і суперечать реальній картині подій часів Першої та Другої чеченських воєн. "Меморіал" визнав їх політв'язнями.

Теми: Росія суд Савченко
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