Онищенко виходить з "Волі народу"
Депутат Олександр Онищенко подав заяву про вихід з депутатської групи Воля Народу.
Про це він повідомив, відповідаючи на питання "Української правди".
"Я виходжу з групи. Бо я не бачу жодної підтримки від них", - сказав він.
"Навіщо мені там бути", - також спитав Онищенко.
Заява про вихід з групи вже передана голові парламенту Андрію Парубію.
Таким чином у групі залишиться 17 депутатів.
Як відомо раніше минулого тижня з групи "Воля народу" вийшов Депутат Юрій Шаповалов.
Голови депгрупи "Воля народу" Ярослав Москаленко заявив, що вихід Шаповалова не є несподіванкою.
Раніше групу "Воля народу" очолював Ігор Єремєєв, який помер 12 серпня 2015 року.
Оксана Коваленко, УП
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