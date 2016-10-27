Новий землетрус в Італії викликав серйозні руйнування

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Четвер, 27 жовтня 2016, 01:35

У центральній Італії у вівторок, 26 жовтня, відбулися кілька підземних поштовхів магнітудою від 5,4 до 6,4.

Про це повідомляє DW.com.

Перший поштовх був зафіксований близько 18.00 за місцевим часом, його епіцентр знаходився в 68 кілометрах на схід від міста Перуджі. Він відчувався в областях Марке, Абруццо, Умбрія і Лаціо. Другий, більш сильний, стався через дві години і був відчутний також у столиці країни Римі.

Мер населеного пункту Уссіта Марко Рінальді, розташованого поблизу епіцентру другого підземного поштовху, повідомив, що постраждалих немає, оскільки всі люди вчасно вийшли на вулиці. При цьому, за словами Рінальді, руйнування "величезні".

"Територія міста дійсно зруйнована, ситуація апокаліптична", - додав мер Уссіти.

До вечора повідомлялося про двох постраждалих в невеликому місті Віссі (приблизно в 70 кілометрах від міста Ассізі). У комуні Кастельсантанджело-суль-Нера також зафіксовані деякі руйнування. У ряді регіонів, порушених землетрусом, в четвер скасовані шкільні заняття. Стихія торкнулася також деяких з тих регіонів, які постраждали від землетрусу в серпні 2016 року. Тоді його жертвами стали понад 290 осіб, понад 400 отримали поранення.

Теми: Італія стихійне лихо
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