ОБСЄ запропонувала розведення сил на всій лінії зіткнення на Донбасі

На засіданні тристоронньої контактної групи з урегулювання на Донбасі Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) висловилася за розведення сторін конфлікту по всій лінії зіткнення.

Про це пише DW.com.

"Тристороння контактна група рішуче і принципово підтримує розведення сил по всій лінії зіткнення. Це вирішальний фактор для досягнення довіри. При цьому припинення вогню сприяло б якнайшвидшій імплементації рамкового рішення про розведення сил", - заявив спецпредставник ОБСЄ Мартін Сайдік журналістам за підсумками зустрічі.

Він повідомив, що на зустрічі "обговорювалися питання модальності місцевих виборів, імплементація формули Штайнмайера і питання амністії", а також ряд питань економічного врегулювання, а тому числі про поставку води та електроенергії в контрольовані сепаратистами регіони, про відновлення залізничних колій і ліній електропередачі.

За словами Сайдіка, як і раніше не вирішені проблеми з доступом спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на ділянки розведення сил. Він додав, що в даний час координатор гуманітарної підгрупи Тоні Фріш відвідує затриманих українських військових в самопроголошених ДНР і ЛНР.

Українська сторона на засіданні в Мінську поставила питання про ліквідацію "держструктур" в сепаратистських регіонах.

"Проведення виборів на території, яка не контролюється українською владою, де присутні" іноземні війська "і величезна кількість озброєнь, не представляється можливим", - написала прес-секретар представника України в контактній групі Леоніда Кучми Дарина Оліфер на своїй сторінці в Facebook.

Вона також повідомила, що Україна вимагає скасувати підсумки виборів в сепаратистських регіонах Донбасу.