Москаль задекларував три квартири, одна з яких – в Румунії

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Четвер, 27 жовтня 2016, 11:55

Закарпатський губернатор Геннадій Москаль володіє трьома квартирами.

Про це йдеться у його електронній декларації.

Згідно з документом, одна з квартир площею 94,4 кв. м знаходиться в Києві, друга, площею 98,5 кв. м – в Чернівцях, третя, площею 60,31 кв. м – в Румунії.

Вартість українських квартир вказана як невідома, румунської – 382 320 гривень (на момент покупки у 2006 році).

Також губернатор задекларував паркомісце площею 11,9 кв. м в Києві.

З транспортних засобів у Москаля є два квадроцикла і снігохід, всі – виробництва Bombardier.

З грошових доходів губернатор задекларував 155 465 грн від зарплати і 198 748 грн від пенсії.

На рахунку в Ощадбанку Москаль тримає 75 000 гривень. Готівкових коштів у нього, згідно з декларацією, немає.

Губернатор також вказав, що є членом автоклубу "Буковина".

Олег Шанковський, УП

Теми: декларація Москаль нерухомість
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IP: 217.118.83.---petrius27.10.2016 12:05
Сиротой его вряд ли можно назвать... Теперь вопрос происхождения средств, их законности и соотношения доходов с расходами. И это должно касаться КАЖДОГО чиновника, депутата, госслужащего. Е-декларации могут, наконец, "прорвать" дамбу замалчивания этой огромной проблемы - воровства в высших кругах государства.
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