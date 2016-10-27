Москаль задекларував три квартири, одна з яких – в Румунії

Закарпатський губернатор Геннадій Москаль володіє трьома квартирами.

Про це йдеться у його електронній декларації.

Згідно з документом, одна з квартир площею 94,4 кв. м знаходиться в Києві, друга, площею 98,5 кв. м – в Чернівцях, третя, площею 60,31 кв. м – в Румунії.

Вартість українських квартир вказана як невідома, румунської – 382 320 гривень (на момент покупки у 2006 році).

Також губернатор задекларував паркомісце площею 11,9 кв. м в Києві.

З транспортних засобів у Москаля є два квадроцикла і снігохід, всі – виробництва Bombardier.

З грошових доходів губернатор задекларував 155 465 грн від зарплати і 198 748 грн від пенсії.

На рахунку в Ощадбанку Москаль тримає 75 000 гривень. Готівкових коштів у нього, згідно з декларацією, немає.

Губернатор також вказав, що є членом автоклубу "Буковина".

Олег Шанковський, УП