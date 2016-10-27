На Закарпатті – кілометрові черги з фур, що повертаються з РФ у Туреччину

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Четвер, 27 жовтня 2016, 12:44

На контрольно-пропускному пункті "Дяково" у Виноградівському районі Закарпатської області на українсько-румунському кордоні, виникли трикілометрові черги з кількох сотень фур, які повертаються з Росії в Туреччину.

Про це інформує у четвер прес-служба голови Закарпатської ОДА Геннадія Москаля.

Губернатор зазначає, що "Дяково" – єдиний КПП на українсько-румунському кордоні в межах Закарпаття, який пропускає вантажні автомобілі.

"Після потепління російсько-турецьких відносин потік вантажних фур із Туреччини в Росію й назад збільшився в десять разів. Чимало вантажівок повертаються з Росії через Україну, Румунію й Болгарію", – сказав Москаль.

Українські прикордонники та митники готові оперативно оформляти автомобілі, затримка виникає через роботу румунських митників, які спроможні пропустити за добу максимум сотню фур, стверджує голова Закарпатської ОДА.

Водіям доводиться простоювати перед КПП дві доби, черга з автомобілів розтягнулася на три кілометри й досягла сусіднього з КПП "Дяково" с.Борат Виноградівського району.

 

"Через десятки фур, які стоять на центральній вулиці, селянам іноді непросто заїхати у власні двори. Місцева влада слідкує, щоб вантажівки не створювали затори на перехрестях та інших транспортних розв’язках, ситуація знаходиться під контролем", – зазначають в ОДА.

Теми: Закарпаття митниця
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