Тимошенко оплачує послуги американських лобістів через офшори?

З березня 2016 року інтереси лідер "Батьківщини" Юлії Тимошенко у США лобіює британська компанія Aveiro LP, директором якої є Юлія Білоусова.

Про це йдеться у статті "Битва за Вашингтон. Офшорне лобі Юлії Тимошенко", оприлюдненій в "Українській правді".

Юлія Білоусова, яка фігурує як директор британської компанії Aveiro LP 15 березня 2016 року уклала договір із американською лобістською компанією Wiley Rein, LLP, а двома днями пізніше – із MKW Group.

Підписання контрактів із Юлією Білоусовою збіглося у часі із сесійним тижнем ВРУ, на якому були відсутні депутати "Батьківщини" Сергій Власенко та Григорій Немиря. І тому є просте пояснення.

Як з’ясувалося у останньому звіті Wiley Rein, у день підписання контракту, американські лобісти домовлялися про зустріч із представниками Комітету закордонних справ Сенату саме для депутата Батьківщини Григорія Немирі на замовлення офшорної компанії Aveiro LP.

Коштом компанії Aveiro LP вже 17 березня для Немирі організували зустріч у Atlantic Council.

Згідно із статтею, компанія Aveiro LP українки Юлії Білоусової лобіює у США один-єдиний законопроект, зареєстрований у Сенаті за номером S.2692 під назвою "Акт протидії інформаційній війні". Документ представляли республіканець Роб Портман та демократ Кріс Мерфі.

Обидва сенатори відомі проукраїнською позицією.

Походження коштів самої Юлії Білоусової ретельно приховане. У державному реєстрі Великобританії ім'я Білоусової не фігурує.

Зазначено лише, що компанія Aveiro LP займається міжнародною торгівлею та інвестиціями, має за засновників-партнерів Nisbett Invest S.A. та Montfler S.A., які, у свою чергу, є засновниками-партнерами ряду інших компаній.

Задекларувавши таке "партнерство", юридичні особи у Великобританії не зобов'язані вказувати у реєстраційних документах імен директора чи секретаря компанії.

Відстежити бенефеціарного власника чи походження його коштів у такій схемі фактично неможливо.

Процес реєстрації нових компаній у Великобританії спрощений у 2001 році до онлайн-аплікації у державному реєстрі Companies House.

Процедура займає не більше 9 хвилин і коштує 15 фунтів.

Українська правда