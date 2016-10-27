Медведчук приїхав до Путіна в Сочі і реготав з Пєсковим

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Четвер, 27 жовтня 2016, 17:11

Один з українських учасників гуманітарної підгрупи на переговорах у Мінську Віктор Медведчук у четвер перебував на засіданні міжнародного дискусійного клубу "Валдай" в Сочі, де слухав виступ президента РФ Володимира Путіна.

Медведчук сидів у першому ряду поруч із прес-секретарем Путіна Дмитром Пєсковим.

Виступ Путіна було присвячено критиці "західних партнерів", США і НАТО. Також він категорично спростував звинувачення в спробах Росії вплинути на вибори американського президента.

"Невже хтось всерйоз думає, що Росія може якось вплинути на вибір американського народу? Америка що, це якась бананова країна чи що? Америка – це велика держава! Якщо я не правий, поправте мене будь ласка", – сказав Путін, чим викликав сміх у Медведчука і Пєскова.

Як відомо, Медведчук є кумом Путіна. Також він неодноразово виправдовував політику російського президента і стверджував, що вона спрямована на встановлення миру.

Українська правда

Теми: Медведчук Путін Росія
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Коментарі — 2
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IP: 213.111.84.---kilovka27.10.2016 17:42
Більше всього мені подобається "Валдай" у Сочі, далі Магадан у Криму, чи навпаки.
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IP: 213.111.84.---kilovka27.10.2016 17:37
Ім що, на царя плювати, сидять і смішарики ганяють.
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