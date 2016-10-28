Гринів відмовився пояснювати, на що сім’я купила квартиру й машину

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П'ятниця, 28 жовтня 2016, 09:58

Голова фракції "Блоку Петра Порошенка" у Верховній Раді Ігор Гринів не захотів пояснити походження своїх доходів та частини майна своєї родини.

На спроби журналістів програми "Схеми" прояснити суперечності у деклараціях депутат заявив: "Ви мені не цікаві! Я вам пояснив. Та робіть, що хочете. А стосовно вас я маю велику зневагу".

Раніше журналісти "Схем" встановили, що частина майна родини депутата не відповідає офіційним сукупним доходам, зазначеним у деклараціях Гриніва, передає "Радіо Свобода".

Зокрема, у 2014 році дружина Ігоря Гриніва придбала квартиру площею 145 квадратних метрів у елітному комплексі "Покровський посад" у Києві.

 

Водночас у декларації за 2014 рік Гринів задекларував сукупний дохід дружини в сумі 22 263 гривні. А сам Гринів задекларував 210 тисяч гривень заробітної плати.

У 2013 році, згідно з декларацією на сайті Верховної Ради, родина Гриніва – а це дружина, донька та син – на трьох заробили всього 292 тисячі гривень. А сам Гринів задекларував 224 тисячі заробітної плати та ще 100 тисяч гривень на банківському рахунку.

Виходить, що за два роки родина Гриніва заробила 750 тисяч гривень. Це в рази менше, ніж вартість однієї квартири дружини. Нині квартиру такої площі у цьому комплексі можна придбати майже за 7 мільйонів гривень.

 

Ці апартаменти у власності дружини з’явились після відставки Гриніва з посади заступника голови Адміністрації президента та обрання народним депутатом за списком БПП.

Походження квартири сам Ігор Гринів аргументував тим, що у минулому був бізнесменом: "Свій перший, як кажуть, великий заробіток – не будемо називати цифри – я заробив у 1996 чи 1997 році".

У січні 2015 року 21-річний син народного депутата Роман-Данило придбав авто Audi Q7, яким користується і сам Ігор Гринів.

 

Автомобіль такого року випуску в різних комплектаціях коштував від 70 до 140 тисяч євро. Хоча, як зазначив Ігор Гринів, його син закінчив навчання у магістратурі у 2016 році, – а отже, на момент придбання машини ще був студентом.

"Сьогоднішній день у зв’язку з тим, що я дійсно час від часу в нього беру цей автомобіль, щоб не простоював, і це ви його побачите в моїй декларації", – пояснив Гринів, коли журналісти чекали його біля Верховної Ради.

У декларації нардепа за 2015 рік зазначено сукупний дохід 577 тисяч гривень, із яких 77 тисяч – заробітна плата. А 500 тисяч гривень отримано від продажу рухомого майна.

Якщо порівнювати декларації за 2014 та 2015 роки, то виглядає, що жодного рухомого майна Гринів не позбувався. Яке саме майно продав Гринів, він повідомити відмовився: "Я не хотів би вам це пояснювати".

Як відомо, 29 вересня, за два місяці до закінчення терміну подання електронних декларацій, Гринів пропонував внести зміни до закону "Про запобігання корупції".

Зокрема, він хотів засекретити від громадськості цілий перелік інформації про майно депутатів і чиновників, наприклад, пропонував не оприлюднювати в електронних деклараціях інформацію про готівку, подарунки, відомості про цінне рухоме майно і скасувати кримінальну відповідальність за помилки у деклараціях.

Ігор Гринів – політтехнолог, народний депутат п’ятьох скликань ВР. Він працював із президентом Віктором Ющенком, а в 2014 році став керівником штабу кандидата у президенти Петра Порошенка.

Теми: декларація Гринів БПП ЗМІ
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IP: 82.145.222.---Nnikolay Yegorov28.10.2016 10:53
НУ УКРАЛ . НУ И ЧТО .ТАК ВСЕ КРАДУТ ДЛЯ СЕБЯ ЛЮБИМЫХ .А ГРИНЕВ ЧТО ИСКЛЮЧЕНИЕ ? НЕ НА ТОГО НАРВАЛИСЬ ! ОН ВАМ ВСЕМ ПОКАЖЕТ КУЗЬКИНУ МАТЬ ( ОН ЧЕМ ТО ПОХОЖ ЭТИМ НА ХРУЩЕВА ) . ТОТ ТОЖЕ ПОКАЗЫВАЛ ЕЕ ЗАПАДУ ,И ВСЕ ЗНАЮТ ЧЕМ ЭТО КОНЧИЛОСЬ.
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