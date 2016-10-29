В США встановили, що Лесин помер в результаті нещасного випадку

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Субота, 29 жовтня 2016, 00:50

Правоохоронні органи у Вашингтоні закрили справу про смерть в американській столиці російського медійного магната, колишнього міністра друку Росії і радника Володимира Путіна Михайла Лесина.

Про це повідомляє Голос Америки.

Головний судмедексперт Округу Колумбія після майже річного розслідування змінив причину смерті Лесина з "невстановленої" на "нещасний випадок", обтяжений гострою етаноловою інтоксикацією.

Лесин, відзначають західні політологи, був критично важливою фігурою для президента Путіна останні 15 років. Міністр друку був тим "мозком", який в 2000-х роках стояв за консолідацією всіх ЗМІ в державний конгломерат, а потім - за створенням урядової пропагандистської машини.

Як повідомлялося, Лесин помер в Вашингтоні 5 листопада 2015 року, його тіло було виявлено в готелі The Dupont Circle. Слідчі встановили, що смерть настала в результаті травми від удару тупим предметом по голові.

Теми: США Росія Путін
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