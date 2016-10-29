У МЗС РФ назвали фейком загибель 22 дітей у сирійській провінції Ідліб
У МЗС Росії назвали фейком фотографії наслідків і сам авіаудар по школі в сирійській провінції Ідліб, в результаті якого загинули більше 20 дітей.
Про це офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова написала в facebook.
"Сьогодні після експертного аналізу фотографій з сирійського села Хаас виявилося, що не було ніякого обстрілу школи, і жертв теж не було. Фотографії - комп'ютерна графіка. Убиті школярі - страшна фантазія "активістів" і Аль-Джазіри з Індепендент", - написала вона.
Як повідомлялося, внаслідок повітряних ударів, завданих 26 жовтня по школі в сирійському Ідлібі загинуло 22 дитини та 6 вчителів.
Росія заявила, що непричетна до цієї атаки.
У Білому домі вважають, що в авіанальоті на школу в Ідлібі винні або російські, або сирійські літаки.
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