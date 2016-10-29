У позафракційного Мураєва - $2 млн, мільйон євро готівки та 877 одиниць техніки

Позафракційний нардеп Євген Мураєв задекларував 18,5 млн гривень, 2 млн доларів і 1 млн євро готівки, а також 877 одиниць техніки й обладнання (телекомунікаційний комплекс) вартістю 24, 67 млн. гривень.

Про це свідчать дані електронної декларації нардепа за 2015 рік.

Згідно з документом, депутат має 3 годинники і карабін, а його дружина Валерія Мураєва - 15 картин XIX-XX століть, 3 золотих годинники, прикраси з дорогоцінним каменем.

Також Мураєв є кінцевим бенефіціаром компаній "Новини 24 години", "Креатив", а його дружина - "Робінзон і К".

За даними, які нардеп вказував також у декларації станом на березень 2016 року, у 2006 році він став власником квартири у Харкові площею 171 кв. м за 1,2 млн гривень.

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