До 1 листопада синоптики обіцяють дощі і мокрий сніг

У найближчу добу в Україні очікуються невеликі дощі, у Карпатах, на сході і північному сході країни місцями з мокрим снігом.

Як повідомляє Укргідрометцентр, в південних областях без істотних опадів, вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 0-5° тепла; вдень 3-8°, на Закарпатті та на крайньому півдні країни 9-12°.

У Києві в неділю невеликий дощ; температура вночі 1-3 ° тепла, вдень 5-7°.

У понеділок, 31 жовтня, в Україні невеликі дощі, крім південної частини, місцями з мокрим снігом, 1 листопада без істотних опадів.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі і вдень 0-5° тепла, вдень у Закарпатті та на крайньому півдні країни 4-9° тепла.

У Києві в понеділок невеликий дощ, можливий з мокрий сніг. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/ с. Температура повітря ночью1-3? тепла, удень 3-5° тепла.

Інтерфакс-Україна