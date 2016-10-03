У Лівії вбито голландського фотожурналіста

00
0
Понеділок, 3 жовтня 2016, 06:26

У лівійському місті Сирт на півночі країни загинув голландський фотожурналіст Джерон Орлеманс.

Про це посилаючись на сайт газети Knack, на яку працював журналіст, пише BBC.

Точні обставини загибелі журналіста поки невідомі, але припускається, що він був убитий джихадистами угруповання "Ісламська держава".

Сирт - рідне місто поваленого лівійського президента Муамара Каддафі, який вважається найбільш значним опорним пунктом ІДІЛ за межами Іраку і Сирії.

Боротьбу проти бойовиків угруповання ведуть збройні формування з Місрати.

За допомогою американських авіаударів їм вже вдалося звільнити велику частину міста від бойовиків ІДІЛ.

МЗС Нідерландів поки не прокоментував загибель журналіста. Голландський посол в Лівії Ерік Стратінг написав в "Твіттері": "Спочивай з миром. Твої фотографії з Сирта, Лівії та інших місць будуть жити вічно".

У 2012 році Орлеманса разом з його британським колегою Джоном Кантлі викрали бойовики в Сирії. Через тиждень журналістів звільнила Вільна армія Сирії.

Теми: Лівія ЗМІ тероризм
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
По темі
У Лівії в результаті теракту загинули 18 осіб 3 серпня 2016, 01:27
США завдали авіаударів по цілях ІДІЛ в Лівії 1 серпня 2016, 20:44
ЄС буде навчати лівійську поліцію і берегову охорону - Могеріні 17 травня 2016, 06:03
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
"Укрінформ": затримання Сущенка – спланована провокація
У Москві в СІЗО тримають українського журналіста: "шиють" шпіонаж
У неділю бойовики порушували "тишу" 22 рази: били з великого калібру
В ОБСЄ пояснили, чому не підтверджують дані про відведення зброї
Усі новини
Їжа

5 способів переконати людину харчуватися здоровою їжею

Історія

Месія для України. Великий міт Михайла Грушевського