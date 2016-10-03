Колумбійці відмовилися від мирної угоди з повстанцями FARC

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Понеділок, 3 жовтня 2016, 06:42

За підсумками підрахунку 99,92 відсотка голосів, відданих в ході референдуму про домовленості між колумбійським урядом і ліворадикальним угрупованням Революційні збройні сили Колумбії (FARC), більшість жителів країни сказала "ні" угоді з повстанцями.

Про це пише DW.com.

Проти втілення в життя положень документа висловилися 50,22 відсотка учасників плебісциту. На підтримку мирної угоди, покликаної покласти край громадянській війні, що тривала понад півстоліття, висловилися 49,77 відсотка респондентів. Таким чином, різниця склала близько 59 тисяч голосів з приблизно 13 мільйонів підрахованих бюлетенів.

Глава держави відреагував на підсумки плебісциту, заявивши, що приймає його негативний результат. Разом з тим президент підкреслив, що режим перемир'я з бійцями FARC поки буде діяти.

Згідно з документом, членам FARC, причетним до політичних злочинів, оголошувалася б широка амністія, а термін покарання за військові та інші злочини склав би не більше восьми років позбавлення волі.

Договір також передбачав нові заходи по боротьбі з наркоторгівлею і надання повстанцям десяти депутатських мандатів за результатами двох наступних парламентських виборів. Бійці FARC, в свою чергу, повинні були скласти зброю протягом шести місяців. Вони також готові були почати виплату компенсацій постраждалим від їх дій в ході громадянської війни.

Теми: референдум
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