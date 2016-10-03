Верховний Суд оскаржує в КС судову реформу

Верховний Суд просить Конституційний Суд визнати неконституційним ліквідацію вищих спеціалізованих судів та конкурсний відбір суддів.



Відповідне рішення прийняв пленум Верховного Суду в понеділок, передають "Українські новини".



За дане рішення спочатку проголосували 22 людини, при тому, що в пленумі брав участь 21 суддя.



З другої спроби "за" проголосував вже 21 учасник пленуму.

У своєму поданні пленум просить КС визнати неконституційними положення нової редакції закону "Про судоустрій і статус суддів", згідно з якими вищі спецсуди і діючий Верховний Суд ліквідуються і замість них створюється новий Верховний Суд з 5 касаційними палатами.



Глава Верховного Суду Ярослав Романюк вважає, що в даній ситуації була порушена процедура ліквідації судів.



"Повноваження щодо ліквідації судів віднесені до повноважень президента України. Але рішення про ліквідацію Верховного Суду і вищих спецсудів чомусь прийняв інший орган – Верховна Рада", – сказав він.



Пленум також вважає неконституційним конкурсний відбір суддів в новий Верховний Суд.



Крім того, на думку членів пленуму, порушує Конституцію запровадження конкурсного відбору для суддів, у яких закінчився 5-річний термін повноважень.

Також пленум вважає, що судова реформа, яка набула чинності, вводить нерівність серед суддів, а саме, судді, які пройшли конкурсний відбір і кваліфікаційне оцінювання, будуть отримувати набагато більш високу заробітну плату ніж судді, які ще не пройшли ці процедури.



"Закон прийнятий на емоціях, закон прийнятий ситуаційно", – заявив Романюк.



Він вважає, що закон "Про судоустрій і статус суддів" прийнятий у результаті політичних домовленостей.



Звернення в КС підтримала також глава Ради суддів Валентина Симоненко.

У свою чергу глава Верховного Суду Ярослав Романюк заявив, що братиме участь в конкурсі до нового складу Верховного Суду.

"Так, планую брати участь в конкурсі. Мені 55 років, здоров'я дозволяє, потенціал теж дозволяє", – сказав Романюк.

Він заявив, що не бачить в своєму намірі протиріччя з ініційованим ним же поданням до Конституційного Суду щодо визнання неконституційним конкурсного відбору до нового складу Верховного Суду.

Як відомо, 30 вересня набули чинності конституційні зміни в частині правосуддя і новий закон "Про судоустрій і статус суддів".



Згідно з ними, вищі спецсуди ліквідуються і створюється новий Верховний Суд як єдиний суд касаційної інстанції.



Всі 200 суддів нового Верховного Суду мають бути відібрані на конкурсі.