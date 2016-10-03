У Раді хочуть відбирати частоти у каналів, які приховують власника

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Понеділок, 3 жовтня 2016, 13:01

Верховній Раді пропонують внести зміни до законодавства, за якими на культурно-освітнє мовлення можуть передавати частоти тих радіо- та телеканалів, які працюють проти України чи не називають свого власника.

Про це сказав голова комітету Верховної Ради з питань культури і духовності Микола Княжицький на погоджувальній раді парламенту.

"Приємно бачити питання культури, науки й освіти окремим днем. Хотів би попросити лідерів фракцій підтримати наші законопроекти", – сказав він.

Зокрема, Княжицький назвав законопроект №2537, який передбачає створення теле- і радіоканалів культурно-освітнього мовлення.

"У цьому законі йдеться про те, що в тих каналів, які не показують прозорості своєї власності або ведуть антидержавну політику, можна ці (їхні) частоти передати для створення культурно-освітнього мовлення і регіонального мовлення суспільного мовлення, чого в нас не існує", – сказав він.

Княжицький також подякував за підтримку закону про український кінематограф – і попросив податковий комітет розглянути законопроекти №3238 і №3239 про зміни до податкового й митного кодексів.

"Бюджетний комітет уже пройшов законопроект про зміни до бюджетного кодексу №3240 про підтримку кінематографа. І я просив би, пане голово, щоб ви поставили його на четвер, щоб ми завершили цей повний цикл про кінематограф", – сказав він.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій підтримав це: "№3240 буде поставлений, якщо є рішення комітету, – це є ваш день".

Він закликав податковий та бюджетний комітети надати фінансове підґрунтя для реалізації законопроекту про підтримку кінематографа, розглянувши згадані законопроекти.

Олена Рощенко, УП

Теми: ЗМІ Верховна Рада законодавство культура
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