Деканоідзе детально розповіла, що хочуть дозволити поліцейським

МВС планує внести низку змін у законодавстві, що регламентує роботу поліцейських.

Про це заявила керівник Нацполіції Хатія Деканоідзе під час брифінгу у понеділок.

"Це будуть зміни, точніше уточнення в деяких законах України, в тому числі в Кодексі України про адмінпорушення, в законі України про дорожній рух і в законі України про Нацполіцію", - сказала вона.

"Ми хочемо уточнити норми, які не тільки будуть захищати поліцейських, а в першу чергу, будуть захищати громадян України", - додала вона.

Вона навела кілька змін, які планують запровадити.

"В законі України про дорожній рух ми хочемо уточнити норму, коли поліцейський зупиняє людину (транспортний засіб) і попереджає водія, що не можна залишати салон", - сказала вона.

"Коли поліцейський говорить, що ви повинні залишитися в машині… то ви повинні залишитися в салоні автотранспорта", - додала вона.

Водночас вона наголосила, що у керівництва Нацполіції немає ініціативи забороняти відеозйомку роботи поліцейських.

"(Планується – ред.) уточнити порядок пред'явлення документів водія поліцейським… Зараз у нас водій пред'являє документи. Будемо уточнювати, що водій повинен передати документи", - сказала Деканоідзе.

"Хочемо збільшити відповідальність за втечу з місця ДТП", - повідомила вона.

За її словами, "планується уточнення підстав для тимчасового затримання транспортного засобу".

"Хочемо уточнити міру проведення огляду водіїв на предмет алкогольного чи наркотичного сп'яніння без участі свідків", - сказала Деканоідзе.

"Хочемо уточнити міру і право поліцейського на огляд транспортного засобу, його багажного відділення і салону", - сказала вона, зазначивши, що ця норма пропонується у зв'язку із великою кількістю нелегальної зброї в країні.

Також, за словами Деканоідзе, планується збільшити відповідальність за образу поліцейського.

Олександр Шумілін, УП