Деканоідзе детально розповіла, що хочуть дозволити поліцейським

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Понеділок, 3 жовтня 2016, 16:09

МВС планує внести низку змін у законодавстві, що регламентує роботу поліцейських.

Про це заявила керівник Нацполіції Хатія Деканоідзе під час брифінгу у понеділок.

"Це будуть зміни, точніше уточнення в деяких законах України, в тому числі в Кодексі України про адмінпорушення, в законі України про дорожній рух і в законі України про Нацполіцію", - сказала вона.

"Ми хочемо уточнити норми, які не тільки будуть захищати поліцейських, а в першу чергу, будуть захищати громадян України", - додала вона.

Вона навела кілька змін, які планують запровадити.

"В законі України про дорожній рух ми хочемо уточнити норму, коли поліцейський зупиняє людину (транспортний засіб) і попереджає водія, що не можна залишати салон", - сказала вона.

"Коли поліцейський говорить, що ви повинні залишитися в машині… то ви повинні залишитися в салоні автотранспорта", - додала вона.

Водночас вона наголосила, що у керівництва Нацполіції немає ініціативи забороняти відеозйомку роботи поліцейських.

"(Планується – ред.) уточнити порядок пред'явлення документів водія поліцейським… Зараз у нас водій пред'являє документи. Будемо уточнювати, що водій повинен передати документи", - сказала Деканоідзе.  

"Хочемо збільшити відповідальність за втечу з місця ДТП", - повідомила вона.

За її словами, "планується уточнення підстав для тимчасового затримання транспортного засобу".

"Хочемо уточнити міру проведення огляду водіїв на предмет алкогольного чи наркотичного сп'яніння без участі свідків", - сказала Деканоідзе.

"Хочемо уточнити міру і право поліцейського на огляд транспортного засобу, його багажного відділення і салону", - сказала вона, зазначивши, що ця норма пропонується у зв'язку із великою кількістю нелегальної зброї в країні.

Також, за словами Деканоідзе, планується збільшити відповідальність за образу поліцейського.

Олександр Шумілін, УП    

Теми: Деканоідзе поліція закони
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Коментарі — 3
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IP: 82.145.221.---bodyik03.10.2016 17:09
Незнаю як ви, а я її підтримую. За весь період поліції, мене ще ні разу не зупинили!!! Причина проста я непорушую правила, а до нової поліції завжди підозра на алкоголь якого я неживаю, проїзд на червоне світло, і т.д. і т.п. а їхній стрім в кущах це щось , я не хочу колобків з попередньої міліції. Я за зміни.
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IP: 85.223.209.---qqqq03.10.2016 16:53
"Хочемо уточнити міру проведення огляду водіїв на предмет алкогольного чи наркотичного сп'яніння без участі свідків", - сказала Деканоідзе.


А хуху не хохо?
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IP: 130.180.220.---Сашко Бабенко03.10.2016 16:29
як легко взнати чи будується поліцейська держава.
коли будується поліцейська держава то всі питання, що виникають у суспільства до поліцаїв ігноруються а всі питання, що виникають у поліцаїв до суспільства оформлюються як обов'язковість коритися поліцаєві.
суспільство хоче щоб було законодавчо вирішена проблєма коли в присутности поліцая тітушка вчиняє злочин.
на це в поліцайській державі буде повний ігнор.
а от непрофесіоналізм поліцая буде ховатися за вимогами закона повністю йому підкоритися.
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