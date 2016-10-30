Кличко має 7 велосипедів, білий рояль і 8,5 мільйонів євро, які комусь позичив

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Неділя, 30 жовтня 2016, 17:28

Мер Києва Віталій Кличко задекларував готівку у сумі 194 500 доларів, 42 тис. євро, гроші на рахунках у банках, та 8 515 020 євро і 741 514 доларів, позичені третім особам.

Відомості про це містяться у електронній декларації Кличка за 2015 рік.

За даними документа, у банках мер Києва зберігає 1013 євро, 5534 грн та 18750 доларів.  Також серед доходів Кличка вказано 2 623 440 грн, у який саме спосіб отримано дохід, зазначено "Інше: Розподіл доходу".

Також Кличко задекларував два  подарунки у негрошовій формі від Національного олімпійського комітету України, вказавши їхній розмір (вартість) - 513 та  609  відповідно. Як відомо, подарунки у формі грошових коштів мають зазначатися, якщо розмір таких подарунків протягом року, перевищує 5 мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня звітного року.

Серед задекларованого майна у мера Києва - 7 велосипедів, білий рояль Yamaha вартістю 960 000 грн, антикварний годинник, 7 чоловічих годинників, ювелірні вироби та годинники, які задекларовані на дружину,  два авто - Toyota та Land Rover, які теж задекларовані на дружину Наталію Єгорову, мотоцикл та платформа-причіп, а також напис "КличкО" українською, англійською та німецькою мовами. 

Кличко має квартиру у Києві, а житловий будинок та земельна ділянка площею 2500 кв.м. у н.п. Лютіж під Києвом задекларовані на дружину. 

Окрім того Кличко є власником благодійних організацій "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "МАЙБУТНІЙ КИЇВ" та "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ФОНД КЛИЧКО". 

Зобов'язання Кличка за договорами страхування становлять 171 840 доларів та 135 096 грн.

Також мер Києва задекларував внески до виборчого фонду у сумі 20 208 062 та 10 656 132 грн. 

Як відомо, у декларації про доходи за 2015 рік  мера  Києва Віталія Кличка було вказано 2 625 312 гривень доходів, у тому числі 1872 гривні, отримані в Україні та 100 043 євро - за кордоном. Зарплата Кличка склала 0 гривень. 

Українська правда 

Теми: декларація Київ Кличко
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